Il produttore cinese continua a stuzzicare gli appassionati con un nuovo teaser ufficiale dedicato allo smartphone da gaming a marchio Lenovo Legion. La novità è stata annunciata poche settimane fa con un poster a sorpresa, il quale ha confermato il debutto del device con lo Snapdragon 865 a bordo. Ed ora Lenovo conferma che anche sul versante dell'autonomia il suo nuovo flagship non avrà nulla da invidiare ai rivali del settore.

Lo smartphone da gaming Lenovo Legion avrà una ricarica rapida superiore

Il poster che vedete in copertina è stato pubblicato su Weibo alcune ore fa e fa riferimento alla tecnologia di ricarica rapida equipaggiata sullo smartphone da gaming Lenovo Legion. Ancora senza un nome ufficiale, il dispositivo potrebbe avere una velocità di ricarica superiore ai 55W. Infatti, nel teaser si legge: 55W sono davvero abbastanza? Ricarica il __% in 15 minuti e il 100% in __ minuti.

Insomma, da quanto si legge sembrerebbe proprio che il top di gamma avrà da sua una ricarica ancora più veloce dello Xiaomi Mi 10 Pro (con i suoi 50W) e dell'ultimo flagship da gaming iQOO 3 (55W). Che si tratti di una soluzione simile a quella vista con Realme X50 Pro?

Al momento si tratta solo di congetture e sarà necessario attendere un'ulteriore conferma da parte dell'azienda. Tuttavia sembra abbastanza chiaro dal teaser che il device Lenovo Legion sarà in grado di superare la soglia dei 55W. Nel frattempo, la compagnia cinese ha lanciato il suo guanto di sfida ai competitori, annunciando che il suo flagship da gaming sarà in grado di superare i 600.000 punti su Antutu.

