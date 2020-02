La Kalimba di Xiaomi è carinissima ed in offerta lampo su GearBest

Gattini, musica e Xiaomi: un connubio perfetto ed un toccasana per il proprio umore, grazie alla Kalimba Vvave, lanciata su Xiaomi YouPin ed ora disponibile in offerta lampo su GearBest con il 30% di sconto.

La Kalimba-gattosa di Xiaomi YouPin è in sconto su GearBest

La Kalimba di Xiaomi YouPin, prodotta da Vvave, arriva con otto tasti ed è realizzata in legno, con un design decisamente micioso. Il prodotto misura 110 x 110 mm e grazie alla forma compatta può essere infilato praticamente ovunque, senza alcun problema. Per chi si fosse perso qualcosina, la Kalimba è uno strumento musicale africano, formato da varie lamelle di legno o di metallo applicate ad una cassa di risonanza. Si tratta di uno strumento dal suono particolarmente rilassante ed armonioso, perfetto per una breve fuga all'insegna del relax. La Kalimba di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su GearBest, con tanto di spedizione gratuita.

