Jumper EZbook A5 è il rivale di CHUWI HeroBook ed è in offerta lampo

Da mesi ormai la fascia low budget dei notebook e monopolizzata da CHUWI HeroBook, un dispositivo senza troppe rinunce ed un prezzo più che abbordabile (qui trovate la nostra recensione). Quest'ultimo ha debuttato anche in versione Pro, ma nel frattempo c'è un nuovo rivale in citta… Jumber EZbook A5, il nuovo terminale low cost in offerta lampo su Banggood!

Jumper EZbook A5: il rivale di CHUWI HeroBook è in sconto su Banggood

Il nuovo notebook low budget arriva con un pannello IPS da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), un processore Intel Atom X5-Z8350 quad-core con una frequenza massima di 1.44 GHz, grafica Intel HD 400, 4 GB di RAM LPDDR3 e 64 GB di storage eMMC. Presente all'appello il Wi-Fi Dual Band, una batteria da 9000 mAh ed una fotocamera frontale per le videochiamate. Lo Jumper EZbook A5 è disponibile in offerta lampo su Banggood, con tanto di spedizione gratuita, ad un prezzo che gli consente di rivaleggiare alla grande con il CHUWI HeroBook.

In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il terminale col 46% di sconto fino al 17 Febbraio.

