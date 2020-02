Il successore dello smartphone da gaming low budget per eccellenza è infine giunto e diciamocelo, è valsa la pena attendere. iQOO 3 cambia i toni rispetto al resto della serie introducendo un design rinnovato ed un comparto tecnico che non lascia scampo. Scopriamo tutti i dettagli su specifiche e prezzo del nuovo arrivato!

iQOO 3 ufficiale: specifiche e dettagli del nuovo top di gamma

Il nuovo top di gamma arriva con un display Super AMOLED da 6.44″ di diagonale con risoluzione Full HD+; il notch a goccia viene abbandonato in favore di un foro nell'angolo in alto a destra, il quale ospita una selfie camera da 16 MP.

Il pannello integra anche un lettore d'impronte digitali e viene definito dall'azienda come Polar View Display. Quest'ultimo è in grado di raggiungere una luminosità di 1200 nit e – ovviamente – presenta il supporto ai contenuti HDR10+. A differenza di vari modelli visti nei giorni scorsi a questo giro abbiamo una soluzione con refresh rate “solo” a 60 Hz, con una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz.

1 di 3

Come anticipato da leak e teaser ufficiali, a muovere iQOO 3 trova spazio il SoC Snapdragon 865 (ovviamente col supporto al 5G tramite il modem X55, ma c'è anche in versione 4G), accompagnato da memorie RAM LPDDR5 (il nuovo trend del 2020) e storage UFS 3.1. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.440 mAh con ricarica rapida Super FlashCharge da 55W; quest'ultima è in grado di ricaricare lo smartphone fino al 50% in soli 15 minuti.

Lungo il bordo destro abbiamo due pulsanti Moster Touch e non manca un sistema di vibrazione 4D per rendere il gaming ancora più immersivo. Il dispositivo arriva con l'interfaccia iQOO UI 1.0, con Android 10 a bordo.

Il comparto fotografico di iQOO 3 si affida ad una Quad Camera con un sensore principale Sony IMX582 da 48 MP (f/1.8), un teleobiettivo da 13 MP (f/2.46), un grandangolo da 13 MP (f/2.2) ed un modulo da 2 MP dedicato alla profondità di campo.

iQOO 3 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di iQOO 3 parte da 36.990 rupie, circa 474€ al cambio attuale, per la versione da 8/128 GB. Abbiamo poi il modello da 8/256 GB al prezzo di 39.990 rupie, circa 512€ al cambio. Entrambe le versioni sono dotate di Snapdragon 865 ed un modem 4G. Infine, per la variante maggiorata dotata del supporto al 5G (da 12/256 GB) sarà necessario sborsare 44.990 rupie, circa 576€.

Le vendite partiranno dal 4 Marzo in India, nelle colorazioni Tornado Black, Quantum Silver e Volcano Orange. Per una panoramica più approfondita del nuovo arrivato vi rimandiamo al nostro articolo generale in cui troverete la scheda tecnica completa, uno sguardo a 360° sulle caratteristiche del dispositivo e una gallery di immagini che ne rappresentano il design (nel momento in cui scriviamo, l'articolo in fase di aggiornamento con tutti i dettagli).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.