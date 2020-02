Si prospetta un mese di fuoco per iQOO, con il lancio di almeno due nuovi modelli, probabilmente destinati alla fascia mid-range. A questi si aggiungerà il vero e proprio top di gamma di nuova generazione, ovvero iQOO 3. All'interno di questo articolo trovate tutto quello che sappiamo finora su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 19/02: nuove foto dalla location dell'evento svelano completamente iQOO 3. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Aggiornamento 15/02: il flagship da gaming è apparso su Antutu con un punteggio mostruoso, in barba gli altri modelli con Snapdragon 865.

Aggiornamento 11/02: un altro benchmark, sempre eseguito su GeekBench, ci dà più informazioni sui tagli di memoria. Inoltre abbiamo anche un render ufficiale con la silhouette del dispositivo.

Aggiornamento 07/02: quello che dovrebbe essere iQOO 3 5G compare per la prima volta nel database di GeekBench.

Aggiornamento 07/02:il dispositivo è comparso sul sito del TENAA, con tutti i dettagli “ufficiali” sulle specifiche.

Aggiornamento 04/02: alle specifiche si aggiungono adesso le foto di iQOO 3.

iQOO 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo da come si presenterà iQOO 3, con un look bene o male in linea con la stragrande maggioranza degli ultimi top di gamma. Sul fronte display forato, sul retro la fotocamera è incastonata nel riquadro rettangolare in alto a sinistra. Le colorazioni saranno le seguenti: Volcano Orange, Tornado Black e Quantum Silver.

Parlando di display, il foro è posto in alto a destra ed ha un ingombro più contenuto di quanto visto con altri modelli. Secondo quanto trapelato finora, si tratterebbe di un pannello Polar View E3 Super AMOLED prodotto da Samsung. Più nello specifico, uno schermo da 6.44″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, con un refresh rate canonico a 60 Hz.

Il tutto incastonato in una scocca con dimensioni di 158.51 x 74.88 x 9.16 mm per un peso complessivo di 214 g. Fra le features citate si fa menzione anche degli Ergonomic Monster Touch Buttons, anche se non è ben chiaro di cosa si tratti. Che possa trattarsi di tasti touch sul frame per gestire al meglio i giochi?

Hardware e benchmark

Siglato V1955A, iQOO 3 sarà un top di gamma con tutti i crismi, caratterizzato dall'integrazione dello Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Realizzato a 7 nm, integra una CPU octa-core Kryo 585 a 2.84 GHz ed una GPU Adreno 650. Lato memorie dovremmo trovare 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1, anche se non è da scartare l'ipotesi dei 16 GB di RAM. Ecco i primi punteggi benchmark che ne conseguirebbero:

Prestazioni che saranno in buona parte dedite al comparto gaming, con una modalità Multi Turbo che fornirà tutta la potenza necessaria. Inoltre, la modalità Ultra Game permetterà di abilitare tre features: il touch a 180 Hz, vibrazione 4D ed una misteriosa “Eagle Eye Enhancement”. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4440 mAh, in grado di caricarsi molto rapidamente con supporto a 55W.

Degno di nota anche il comparto audio, munito di ingresso mini-jack da 3.5 mm e chip HiFi AK4377A con supporto Hi-Res. Ci auguriamo che non manchino gli speaker stereo.

Fotocamera

La quad camera AI di iQOO 3 sarà composta da un sensore primario da 48 MP, probabilmente con tecnologia Pixel Binning per ottenere foto migliori a 12 MP con poca luce. La particolarità sarà la presenza di una lente Portrait da 50 mm con tecnologia di tracking dell'occhio via software. Così facendo, le foto in modalità Ritratto potranno avere una messa a fuoco ottimale, seguendo lo sguardo del soggetto inquadrato.

Gli altri due sensori non sono ancora stati specificati, ma propendiamo per un grandangolare ed un sensore macro o dedito all'acquisizione della profondità. Nel frattempo, ecco i primi samples ufficiali:

Data e prezzo

In arrivo ufficialmente il 25 febbraio, non sappiamo ancora quanto potrebbe costare con precisione iQOO 3. Sulla base dei modelli precedenti, possiamo ipotizzare un prezzo di partenza attorno ai 2999/3999 yuan, circa 390/530€, a seconda di come verrà gestito il supporto 5G.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.