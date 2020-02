iQOO 3: teaser sulla fotocamera e primi samples ufficiali

Meno di una settimana e avremo finalmente fra noi iQOO 3, uno dei primissimi top di gamma che caratterizzeranno questa metà del 2020. Un telefono che susciterà non poca curiosità, visto anche il prezzo conveniente a cui solitamente i prodotti iQOO vengono venduti. La tradizione del brand vuole che iQOO 3 sia un dispositivo che punta molto alla potenza: non a caso sarà basato sullo Snapdragon 865 e RAM LPDDR5, oltre ad essere il primo a mondo con storage UFS 3.1. Ciò non significa che la fotocamera non sarà da meno, almeno sulla carta, come si evince dai dati tecnici pubblicati.

Ecco che foto sarà in grado di scattare la fotocamera di iQOO 3

L'ultimo teaser ufficiale svela la quad camera di iQOO 3, con un sensore primario da 48 MP che godrà dell'ormai diffuso Pixel Binning. Ma la particolarità maggiore sarà l'integrazione di una lente Portrait da 50 mm, con cui realizzare scatti in modalità Ritratto con lunghezza focale ravvicinata. Ad aiutarlo ci sarà la feature AI di tracking dell'occhio, un algoritmo che sarà incaricato di seguire lo sguardo di chi sta nell'inquadratura. Così facendo sarà possibile mantenere su di lui/lei la messa a fuoco ed ottenere foto nitide e prive di sfocature (almeno sulla carta).

A cosa serviranno gli altri due sensori non lo sappiamo, ma ipotizziamo un grandangolare ed un sensore macro. Ma dalle parole passiamo ai fatti, con i primi samples fotografici, per quanto siano compressi e non in risoluzione originale.

