iQOO 3: l’azienda ufficializza la data di presentazione

In questi giorni non sono mancate una valanga di indiscrezioni in merito al prossimo flagship da gaming dell'azienda cinese partner di Vivo (divenuta indipendente sul versante internazionale), iQOO 3. L'uscita del dispositivo era nell'aria già da un po' di tempo e la stessa compagnia aveva confermato il debutto a Febbraio, addirittura con due modelli. Ed ora arriva la conferma della data di presentazione di iQOO 3, direttamente dal social cinese Weibo.

iQOO 3: la data di presentazione è fissata per il 25 Febbraio

Tramite un post su Weibo, infatti, l'azienda ha pubblicato un nuovo teaser dedicato al top di gamma da gaming. L'immagine conferma l'uscita del dispositivo a stresso giro: la data di presentazione di iQOO 3 è fissata per il 25 Febbraio in Cina. Similmente a Xiaomi e Honor, anche la compagnia cinese ha confermato che il dispositivo sarà presentato tramite un evento online a causa dell'emergenza Coronavirus. Al momento manca ancora una conferma ufficiale, ma si vocifera che iQOO abbia in programma un evento di lancio in India per lo stesso giorno.

Secondo quanto trapelato finora, iQOO 3 avrà dalla sua un pannello AMOLED da 6.44″ Full HD+ con un foro per la selfie camera, allineandosi alle varie proposte “tutto schermo” dei competitor. Proprio come i rivali premium, il flagship da gaming potrà vantare la presenza dello Snapdragon 865, forse con memorie RAM LPDDR5 (visto il trend degli ultimi giorni, con conferme da parte di Xiaomi, Redmi, Red Magic e Realme).

Le presunte specifiche continuano con configurazioni da 6/8/12 GB e 128/256 GB, una batteria con una capacità minima da 4.370 mAh e – secondo la certificazione 3C – il supporto alla ricarica rapida da 55W. Non dovrebbe mancare una Quad Camera da 64 + 13 + 13 + 2 MP, così come Android 10.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.