Con la fine della stagione natalizia (e le relative offerte) la IP Camera Yi Outdoor 1080p è andata out of stock a causa del grande successo di vendite. Niente paura, perché Yi Technology ha annunciato un ritorno in grande stile per la videocamera di sorveglianza, grazie al Coupon Amazon dedicato!

L'IP Camera Yi Outdoor 1080p scende a 51€ grazie al Coupon Amazon dedicato

Se cercate una IP Camera da esterno economica ed affidabile, allora il nuovo Coupon Amazon per Yi Outdoor 1080p non potrà che accontentarvi. Il dispositivo scenderà di prezzo con uno sconto del 31% grazie al codice SALDYI31 da inserire al momento dell'acquisto. In basso trovate il link al prodotto.

Il prezzo riportato è quello pieno, ma una volta inserito il codice sconto la cifra scenderà a 51.99€. L'IP Camera Yi Outdoor 1080p è dotato di protezione IP65, risoluzione Full HD, visione notturna, notifiche di movimento personalizzabili, archiviazione su Yi Cloud, allarme antifurto, la funzione di delimitazione della zona di attività e tanto altro. Siete interessati all'acquisto? Allora tenete a mente che il codice sconto SALDYI31 potrà essere utilizzato fino alle ore 23:55 di Martedì 18 Febbraio.

Per concludere vi segnaliamo l'ultimo aggiornamento per l'app Yi Home, che porta il software alla versione 4.4 su Android e 4.2 su iOS. Ora è possibile abbinare non solo i prodotti Yi, ma anche quelli a marchio KAMI, i quali possono essere facilmente individuati dalla Home Page cliccando l'iconcina + in alto a destra. Inoltre, sempre dalla Home Page, è ora disponibile la nuova funzione A casa e Fuori casa, che consente di disattivare con un semplice click le telecamere selezionate quando si è in casa e viceversa.

