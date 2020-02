Primo appuntamento della settimana con le offerte di GearBest. Grazie all'iniziativa dedicata avrete la possibilità di acquistare il nuovo idropulsore Xiaomi Zhibai XL1 ad un prezzo particolarmente interessante. Con l'offerta lampo il prodotto in questione subisce un ribasso del 31% e sarà acquistabile a 31.11€. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

L'idropulsore Xiaomi Zhibai XL1 è in offerta su GearBest

Il nuovo prodotto proveniente dall'ecosistema Xiaomi YouPin presenta diverse qualità interessanti, ad un prezzo contenuto. Come avrete potuto notare dalle immagini, una delle peculiarità più evidenti del prodotto è la possibilità di utilizzarlo wireless. Lo Xiaomi Zhibai XL1 presenta infatti una batteria interna da 600 mAh ed un serbatoio che vi permetterà di utilizzare il prodotto per circa 45 giorni.

Inoltre lo Zhibai XL1 presenta una struttura in ABS resistente e leggera allo stesso tempo. Potrete poi utilizzarlo senza alcun problema anche dopo la doccia grazie alla certificazione IPX7. L'idropulsore di Xiaomi non è apprezzabile soltanto sotto il profilo costruttivo, ma presenta anche alcune caratteristiche interessanti per l'efficienza dell'igiene orale. Avrete infatti la possibilità di impostare la velocità, a seconda delle necessità, in Gentle, Standard, Strong.

Come abbiamo detto, il prodotto si trova su GearBest in offerta lampo e quindi per acquistarlo basterà cliccare sul box in basso, senza la necessità di dover applicare alcun coupon.