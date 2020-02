Huawei Y7P ufficiale: ecco come sarà il nostro Huawei P40 Lite E

Il colosso cinese ha annunciato un nuovo smartphone per il mercato thailandese, Huawei Y7P, dispositivo che dovrebbe essere destinato anche all'Europa con il nome di Huawei P40 Lite E. Sarà davvero lui il primo esponente della nuova serie top del brand? Nell'attesa di una conferma ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato.

Huawei Y7P (o Huawei P40 Lite E) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

L'inedito Huawei P40 Lite E è stato già avvistato qualche giorno fa: sembra che quest'anno i modelli della serie P40 saranno ben quattro, con il dispositivo E a fare da apripista. Infatti, lo smartphone è apparso nel database EAE con la sigla ART-L29; per quanto riguarda il piccolo Huawei Y7P, la siglia è ART-L28. Insomma, si tratterà dello stesso smartphone ma lanciato su due mercati differenti (presumibilmente anche il nostro).

In merito a Huawei Y7P abbiamo un pannello LCD da 6.39″ HD+ caratterizzato da un piccolo foro per la selfie camera da 8 MP; il retro ospita una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP, un modulo grandangolare ed uno dedicato alla profondità di campo.

A muovere il device troviamo il chipset Kirin 710F, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 4000 mAh con ricarica da 5V 2A, mentre il sistema operativo è basato su Android 9 Pie. In basso trovate la scheda tecnica completa dello smartphone.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.81 x 76.13 x 8.13 mm per un peso di 176 grammi;

display LCD IPS da 6.39″ con risoluzione HD+ (1560 x 720) ed un foro per la fotocamera;

processore octa-core Kirin 710F con una frequenza massima di 2.2 GHz;

GPU Mali G51-MP4;

4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna espandibile;

lettore d'impronte digitali posteriore;

tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4, grandangolo e Flash LED;

selfie camera da 8 MP (f/2.0);

Dual SIM 4G LTE, Wi-Fi Single Band, Bluetooth 5.0, mini-jack 3.5 mm cuffie, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo;

batteria da 4000 mAh con ricarica da 10W;

sistema operativo Android 9 Pie sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 9.1.

Huawei Y7P (Huawei P40 Lite E) – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Y7P sarà in vendita in Thailandia a partire dal 20 Febbraio, nelle colorazioni Midnight Black e Aurora Blue, al prezzo di 4.999 baht, circa 145€ al cambio attuale. Il dispositivo dovrebbe arrivare anche in altri mercati – tra cui, probabilmente, anche il nostro – con il nome di Huawei P40 Lite E. Comunque per il momento restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte della compagnia cinese.

