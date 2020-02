Huawei Watch GT 2 si aggiorna: nuove watchfaces personalizzabili

È tempo di aggiornarsi per Huawei Watch GT 2. L'ultimo arrivato per la famiglia di smartwatch si era già aggiornato il mese scorso, assieme alle smartband di casa Honor. Anche in quel caso l'aggiornamento riguardava l'introduzione di nuove tipologie di quadrante, ma con questo update le novità non finiscono qua.

Un nuovo aggiornamento è in arrivo a bordo di Huawei Watch GT 2

Questo ultimo aggiornamento porta il firmware di Huawei Watch GT 2 alla versione 1.0.3.62. Con un peso di circa 50 MB, la build introduce nuove watch faces, così come anche la possibilità di personalizzare alcune di esse. Inoltre, Huawei aggiunge anche il supporto alle lingue europee per Croazia, Bulgaria e Slovenia.

Per effettuare l'aggiornamento vi basterà collegarlo al vostro smartphone ed utilizzare l'app Huawei Health. Una volta aperta, dovete cliccare su “Devices“, selezionare lo smartwatch interessato, selezionare “Firmware Update” e poi seguire le istruzioni a schermo.

