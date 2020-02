Huawei Sound X: lo smart speaker premium in arrivo in Italia

Assieme ai nuovi MateBook e MatePad Pro è stato annunciato ufficialmente anche il Huawei Sound X. Sviluppato in collaborazione con l'azienda audio Devialet, è a tutti gli effetti uno smart speaker ma che non vuole rinunciare alla fedeltà audio. Il design cilindrico e la doppia finitura fatta di metallo e tessuto lo rendono un mix fra il celebre Google Home ed il meno diffuso Apple HomePod.

Aggiornamento 26/02: lo smart speaker di casa Huawei è in arrivo anche in Europa, Italia compresa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huawei Sound X punta ad offrire un'esperienza al top

Disponibile nell'unica colorazione Starry Night, Huawei Sound X ha dimensioni di 20.3 x 16.5 cm e pesa 3.5 kg ed ha un design a 360°, in modo da propagare il flusso sonoro tutto attorno. Oltre al taglio per permettere il passaggio d'aria spinta dal subwoofer, sulla parte superiore ci sono i tasti capacitivi per controllare lo speaker. Essendo uno smart speaker, l'assistente AI di Huawei ci permette sia di controllarlo che di avere accesso alle classiche features di un prodotto del genere. Nel momento in cui lo si attiva, è visibile un cerchio arcobaleno in alto in stile Alexa.

Parlando di caratteristiche tecniche, Huawei Sound X integra due subwoofer da 3.5″ che offrono una potenza complessiva da 60W. Oltre alla tecnologia di rinforzo delle basse SAM, Huawei ha affermato che si tratta del primo speaker con certificazione Hi-Res. Ciò consente alla cassa di raggiungere un picco di 40 Hz, restituendo una sensazione piacevole per le basse, oltre ad un volume massimo di ben 93 dB.

Anche spingendolo al massimo non ci sono distorsioni udibili, grazie alla tecnologia Push-Push di Devialet. I due woofers simmetrici installati in uno spazio ristretto cancellano eventuali rumori indesiderati sfruttando la spinta d'onda generata dalla cassa speculare ad essa. Ma non finisce qua: all'interno di Huawei Sound X ci sono altri 6 speaker da 1.5W ad 8W per la gestione delle frequenze medie. Il tutto, unito all'algoritmo Histen di Huawei, consente una spazialità sonoro sopra la media, in grado di adattarsi a seconda di dove viene posizionato.

Essendo uno speaker smart, ci sono anche 6 microfoni per captare la propria voce al meglio fino a 5 metri di distanza. Il comparto sonoro è gestito da un chipset MediaTek MT8518 con CPU quad-core ed un processore di segnale per eliminare le interferenze della voce, così come 512 GB di RAM e 8 GB di storage. Per quanto riguarda l'interazione con prodotti domotici e non, Sound X è in grado di interfacciarsi con dispositivi Midea, Gree, TLC, Haier, Skyworth, Bosch e Siemens. Il reparto connettività, poi, include supporto Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 ed NFC per il pairing rapido con lo smartphone.

Huawei Sound X sarà disponibile in vendita per la Cina a partire dal 5 dicembre ad un prezzo di 1999 yuan, circa 258€. Per il bundle Stereo con doppio speaker, invece, saranno necessari 3888 yuan, circa 501€, con disponibilità da fine dicembre.

Aggiornamento 26/02

Dopo la Cina, Huawei Sound si prepara a debuttare anche in Europa. Le nazioni in cui sarà commercializzato saranno Italia, Germania, Francia e Spagna. Non sappiamo ancora quanto costerà, anche se quasi sicuramente non meno di 260€.

