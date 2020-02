Mentre la diatriba tra gli USA e la compagnia cinese continua, con quest'ultima pronta a puntare forte sui suoi HMS, i piani di Huawei continuano a procedere spediti e il 24 Febbraio saranno presentati tutta una serie di nuovi dispositivi. Nel frattempo si pensa già al futuro e quale modo migliore se non con una serie di brevetti decisamente spettacolari? Vi piacerebbe un flagship Huawei… in stile Xiaomi Mi MIX Alpha?

Huawei pronta a sfidare Xiaomi Mi MIX Alpha? Sì, secondo questi brevetti

Il noto leaker asiatico Zealer ha condiviso alcuni render basati sugli ultimi brevetti della compagnia, i quali ci svelano dei design particolarmente atipici per il brand. La prima immagine – la trovate nella galleria in basso – mostra un dispositivo a marchio Huawei in perfetto stile Xiaomi Mi MIX Alpha. Il device presenta un pannello tutto schermo che prosegue lungo i bordi ed arriva a coprire parte della back cover, lasciando scoperta solo un frame su cui troviamo posizionata una tripla fotocamera. Uno stile quanto mai irreale per il colosso cinese, ma parliamo pur sempre di brevetti e di dispositivi che potrebbero non vedere mai la luce.

Il secondo modello della galleria presenta uno smartphone con un pannello privo di notch, fori o quant'altro, il quale potrebbe indicare la presenza di una selfie camera sotto il display. Il retro, completamente “pulito”, mostra solo un modulo rettangolare non meglio specificato. Probabilmente si tratta di una fotocamera in stile OnePlus Concept One, ovvero caratterizzata da un vetro elettro-cromico in grado di “nascondere” il modulo sottostante passando da trasparente ad opaco.

Infine il terzo render fa riferimento ad un dispositivo equipaggiato con sei fotocamere posteriori ed una dual camera frontale (tramite un doppio foro nel display). Ovviamente vale la pena sottolineare ancora una volta che quanto visto proviene da alcuni nuovi brevetti e che questi dispositivi potrebbero rimanere in un cassetto per moltissimo tempo (o per sempre). Al di là di questa considerazione… quale dei tre modelli preferite? Vi piacerebbe una futura lineup composta da questi smartphone?

