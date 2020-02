Questa è la prima foto scattata con Huawei P40

Anche se pare uscito un po' dalle scene, fra il lancio di Xiaomi Mi 10 e quello di Samsung Galaxy S20, l'arrivo di Huawei P40 non è poi così lontano. Di tanto in tanto spuntano notizie degne di nota sul prossimo flagship dell'azienda di Ren Zhengfei. Per esempio questo sample fotografico, apparentemente scattato proprio con la nuova fotocamera di P40. Un rumor piuttosto attendibile, con l'immagine che è stata pubblicata su Twitter dal leaker Temei.

La fotocamera di Huawei P40 si prepara a suscitare pareri piuttosto positivi

Anche se si tratta di un'immagine compressa dal social network, è possibile apprezzare un certo livello di dettaglio restituito. Vedendo l'effetto applicato sullo sfondo, è probabile che questo sia uno scatto effettuato in modalità Ritratto. Questo per la prospettiva visibile, zoomata rispetto agli scatti standard. Dietro al soggetto, poi, si nota un effetto bokeh particolarmente accentuato, così come un riconoscimento dei bordi impressionante. Specialmente nella sezione superiore della chioma del pennuto (un quetzal, per l'esattezza), dove i peli molto fini non si impastano, anzi. Secondo quanto detto nei commenti da Teme, Huawei P40 dovrebbe integrare un doppio teleobiettivo, mentre la foto in questione dovrebbe avere una risoluzione da circa 16 MP.

Ma cosa sappiamo finora del comparto fotografico di P40? Non molti dettagli, a dire il vero, se non che dovrebbe ereditare le novità della famiglia Mate 40. Per esempio, il sensore grandangolare Cine Camera, così come il sensore ToF per ottenere scatti come quello sopra. Si vocifera, poi, che Huawei possa aver deciso di alzare l'asticella, con uno zoom ottico 10x finora mai visto su smartphone.

