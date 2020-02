Huawei P40 Pro avvistato dal vivo, ma è un fake

Si intensificano i rumors su Huawei P40 e P40 Pro: dopo le cover spuntate poche ore fa, adesso vediamo una delle primissime foto dal vivo. L'immagine conterrebbe la variante Pro della nuova serie top di Huawei, mettendone in bella mostra il display. Uno schermo che ruba la scena, prendendo quasi interamente lo spazio frontale a disposizione. Oltre al display forato, per ospitare la doppia selfie camera, lo sguardo è catturato anche dalle cornici veramente minime. Tutto molto bello, se non fosse che saremmo di fronte ad un fake realizzato ad hoc.

Quello che dovrebbe essere un Huawei P40 Pro è invece un “abile” fake

È già successo qualche settimana fa che Huawei P40 Pro fosse stato apparentemente immortalato in una foto in metropolitana. Una foto che si è poi rivelata essere erronea, dato che il telefono fotografato era, invece, OPPO Reno 3 Pro.

Edited picture of Mate 30 pro, this is not a P40 Pro.#HuaweiMate30Pro #HuaweiP40Pro pic.twitter.com/bmN42UzTwx — Teme (特米) (@RODENT950) February 4, 2020

E la storia si ripete di nuovo, almeno stando alle dichiarazioni del sempre informato leaker Teme. Il suo post su Twitter è lapidario: quello in foto non è Huawei P40 Pro, bensì un Huawei Mate 30 Pro opportunamente modificato. L'impressione è che il pannello Waterfall, così tanto accentuato, potrebbe rimanere esclusiva della serie Mate.

