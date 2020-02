Huawei P40/P40 Pro sono pronti al debutto: arriva anche la certificazione 3C

Qualche giorno fa Huawei ha tenuto una conferenza nella quale ha mostrato alcuni nuovi prodotti. Tra questi, ovviamente, non hanno trovato spazio i nuovi P40 e P40 Pro. Questi due smartphone, infatti, sono previsti tra qualche settimana. A conferma di ciò, vediamo come nelle scorse ore questi abbiano ricevuto anche la certificazione 3C in Cina, segno che ormai manca davvero poco al loro sbarco sul mercato.

Huawei P40 e P40 Pro affiancheranno presto P40 Lite

Come primo assaggio di questa nuova serie, nella giornata di ieri abbiamo visto l'uscita di Huawei P40 Lite, un device di fascia media che dovrebbe garantire ottime prestazioni nella sua fascia di prezzo. Quello che tutti attendono, però, è l'arrivo dei nuovi top di gamma, ovvero P40 e P40 Pro. Si avvicina il 26 marzo e questi telefoni sono sempre più pronti al debutto, come testimoniato anche dalla certificazione 3C ricevuta in Cina qualche ora fa.

Huawei P40 e P40 Pro 5G: ecco la certificazione del TENAA

Sono comparsi, dunque, due modelli: ANA-AN00 e ANA-TN00. Queste sigle appartengono proprio alla famiglia Huawei P40, nonostante dai documenti sia difficile estrapolare qualche informazione utile. Si vede solo come si tratti di due smartphone 5G, che dovrebbero essere forniti con un caricabatterie rapido. Nel caso del modello standard avremo un'unità da 22,5W, mentre sulla variante Pro ci sarà un alimentatore da 40W. Attendiamo, comunque, ulteriori news a riguardo, così da potervele comunicare quanto prima.

