Huawei P40 e P40 Pro 5G: ecco la certificazione del TENAA

Da quello che sappiamo il lancio di Huawei P40 e P40 Pro è molto vicino. Nel corso di questi mesi abbiamo assistito all'uscita di numerose informazioni riguardanti questi due nuovi device. Al momento, dunque, siamo a conoscenza già di molti aspetti di questi smartphone. Manca solo più l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, soprattutto dopo che anche dal TENAA è arrivata la certificazione.

P40 e P40 Pro dovrebbero montare un SoC Kirin 990 5G

Ormai manca davvero poco al lancio di Huawei P40 e P40 Pro 5G, che la prossima settimana verranno svelati al pubblico. Nelle scorse ore, poi, è arrivata anche la certificazione dal TENAA, che sta ad indicare un annuncio imminente da parte del brand cinese. Nei documenti di vede chiaramente come siano stati approvati i modelli ANA-AN00 e ANA-TN00 (Huawei P40), nonchè ELS-AN00 e ELS-TN00 (Huawei P40 Pro).

Da quello che viene indicato in tali pagine, poi, sembra che tutte le varianti siano dotate di un SoC in grado di supportare il 5G. Sembra chiaro, dunque, che a bordo di questi dispositivi possa trovare spazio il Kirin 990 5G, abilitato alle reti NSA/SA. Da parte del TENAA non ci sono, però, altre importanti informazioni a riguardo, quindi dovremo attendere presumibilmente la data di presentazione ufficiale per scoprire meglio questi due nuovi smartphone.

