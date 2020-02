Il colosso cinese ha fissato l'evento di lancio per la serie P40 il prossimo 26 Marzo e nel frattempo offre un piccolo antipasto con il piccolo della famiglia. Huawei P40 Lite arriva in Europa – per la precisione, in Spagna – con una Quad Camera ed un display tutto schermo con il foro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del dispositivo, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Huawei P40 Lite ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo arrivato del brand – ed il primo modello commercializzato della nuova serie di punta – altro non è che un rebrand del Nova 6 SE lanciato in Cina qualche tempo fa. Huawei P40 Lite arriva in Europa con le medesime caratteristiche: abbiamo un pannello LCD da 6.4″ Fulll HD con un foro in alto a sinistra per la selfie camera (da 16 MP) mentre sotto la scocca batte il Kirin 810, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile tramite schedina NM.

Psss…¿te has enterado? Con HUAWEI P40 lite mira todo lo que te llevas: 🎛 Cuádruple cámara IA con campo de visión de 120º

⚙️ Chipset Kirin 810

🔋 Batería de 4.200 mAh

⚡️ Supercharge: carga al 70% en solo 30 mins ¡Contigo el futuro empieza hoy! pic.twitter.com/lr4J1jds9r — Huawei Mobile España (@HuaweiMobileESP) February 26, 2020

Come anticipato in apertura, il comparto fotografico di Huawei P40 Lite si affida ad una Quad Camera capeggiata dal Sony IMX586 da 48 MP. Questo è affiancato da un grandangolo da 8 MP, un modulo da 2 MP con lente Macro (da 4 cm) ed un sensore dedicato alla profondità di campo (di nuovo da 2 MP).

La batteria del medio di gamma è un'unità da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40W. Troviamo l'ingresso mini-jack per le cuffie, un lettore d'impronte integrato nel tasto di accensione e Android 10 tramite EMUI. Non sono presenti i servizi Google ed il dispositivo si affida esclusivamente ai HMS.

Huawei P40 Lite – Scheda tecnica

dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per un peso di 183 grammi;

display IPS LCD da 6.4″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel);

processore octa-core Kirin 810;

GPU ARM Mali-G52;

8 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile;

lettore d'impronte digitali laterali;

Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con sensore IMX586, apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo FOV 120°, Macro 4 cm, Super Night Mode;

con sensore IMX586, apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo FOV 120°, Macro 4 cm, Super Night Mode; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.0;

batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40W;

supporto Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Type-C, mini-jack da 3.5 mm, GPS;

sistema operativo Android 10 tramite UI proprietaria EMUI 10, senza servizi Google.

Huawei P40 Lite – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei P40 Lite è di 299€ per la versione da 8/128 GB, l'unica attualmente in commercio. Il medio di gamma ha debuttato in Europa in queste ore – nel mercato spagnolo – e sarà in vendita ufficialmente a partire dal 16 Marzo. Nel frattempo il device è già in preorder, con in regalo le cuffie FreeBuds 3.

Per quanto riguarda il debutto in Italia, provvederemo ad aggiornare l'articolo non appena ne sapremo di più.

