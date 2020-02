La EMUI 10.1 è pronta al debutto con la serie Huawei P40

Che la EMUI 11 sia già in fase di lavorazione è pressoché scontato. Ciò non significa che prima non ci saranno ulteriori versioni, in primis la EMUI 10.1. La filosofia sarebbe la stessa di quella vista con la EMUI 9, passata successivamente alla EMUI 9.1 e poi alla decima iterazione. La nuova build è attesa al debutto a bordo di Huawei P40 e P40 Pro, come previsto da calendario della roadmap. Ma cosa aspettarsi in quanto a novità software?

Huawei P40 e P40 Pro: una delle novità sarà rappresentata dalla EMUI 10.1

Storicamente è sempre stato così, almeno con le ultime generazioni dei modelli di punta. Il lancio della serie Huawei P20 fu accompagnato dalla EMUI 8.1, quello della serie Huawei P30 dalla EMUI 9.1. E così dovrebbe essere anche con Huawei P40, anche se al momento non si è ancora mai parlato concretamente della EMUI 10.1.

Se ne sarebbe potuto già parlare alla Huawei Developer Conference 2020, la conferenza annuale che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 11 febbraio. Purtroppo l'allerta Coronavirus sta rimandando moltissimi eventi, sia in Cina che non, di conseguenza l'evento si terrà dal 27 marzo, salvo ulteriori cambiamenti. Sempre durante il mese di marzo dovremmo assistere alla presentazione della serie Huawei P40, pertanto non ci resta che attendere ulteriori dettagli.

