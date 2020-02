La serie Huawei P30 si aggiorna e diventa più sicura

Anche se non è ancora è stata rilasciata, si parla già della EMUI 11 e di quali modelli la riceveranno. Nel frattempo, la EMUI 10 continua ad aggiornarsi sui dispositivi attualmente in circolazione. Fra questi troviamo tutta la serie Huawei P30, comprensiva del top di gamma Huawei P30 Pro e del più modesto Huawei P30 Lite. La build per i tre modelli non è proprio la medesima, ma la novità introdotta è praticamente la stessa.

LEGGI ANCHE:

Huawei sfida gli USA: “Fate vedere le prove del nostro spionaggio”

La EMUI si aggiorna su Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite

Per Huawei P30 e P30 Pro, l'aggiornamento introduce la EMUI 10.0.0.186 ed ha un peso di 166 MB. Per Huawei P30 Lite, invece, riguarda la EMUI 10.0.0.170 ed arriva ad 1 GB di peso. Quello che conta è che il trittico di telefoni riceve adesso le patch di sicurezza di Google aggiornate al mese di gennaio 2020. Così facendo vengono corrette 2 vulnerabilità di livello critico e 16 di livello alto, secondo i parametri CVE.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.