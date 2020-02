Oltre alla promo SconTIAMO, dedicata alla festa degli innamorati, Euronics ha pubblicato le offerte del nuovo volantino e Huawei P30 Pro diventa particolarmente appetibile con la promozione “Facciamo a metà”. L'iniziativa sarà disponibile dal 6 al 19 Febbraio e vi permette di ottenere uno sconto del 50% su un prodotto dello store. Andiamo a dare un'occhiata alla promo per scoprire come funziona e tutti i dettagli del caso.

Offerte Volantino Euronics: con l'iniziativa “Facciamo a metà” Huawei P30 Pro scende a 349€

Il nuovo Volantino Euronics – valido dal 6 al 19 Febbraio 2020 – porta con sé una gradita novità. Con l'iniziativa “Facciamo a metà” sarà possibile acquistare due prodotti e pagare il meno caro con uno sconto del 50%. Dei due prodotti, uno dovrà avere un prezzo di almeno 499€. Quindi, se vorrete acquistare Huawei P30 Pro e pagarlo solo 349.9€ dovrete scegliere un secondo prodotto del valore di almeno 699€.

Vi segnaliamo che i prodotti in offerta potrebbero variare in base alla regione e che quindi è opportuno dare un'occhiata al volantino dedicato per scoprire se il top di gamma di Huawei è presente e quali sono gli altri dispositivi in sconto. In basso trovate il link al sito di Euronics, dove potrete selezionare il volantino della regione che preferite.

Per concludere vi lasciamo con la nostra recensione di Huawei P30 Pro; inoltre specifichiamo – come riportato dallo stesso volantino Euronics – che sono esclusi dalla promo “Facciamo a metà” i prodotti Apple, Bose, Dyson, iRobot e le console game. Inoltre non è valida sull'acquisto di due notebook, due PC, due tablet, due smartphone, due fotocamere e le loro combinazioni. Per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata al volantino dedicato.

