Huawei P20/Mate 10: la EMUI 10 arriverà a marzo

Nonostante l'attuale situazione economica non sia affatto rosea, Huawei sta tentando comunque di non deludere i propri utenti. Dopo il ban degli Stati Uniti, e la recente epidemia di Covid-19, le vendite sono leggermente calate. Sembra, però, che l'azienda stia tentando di risalire pian piano, mostrando interesse anche per i device più datati. Motivo per cui, a marzo, dovrebbe arrivare la EMUI 10 su alcuni celebri modelli, come Huawei P20 e Mate 10.

Si aggiornerà tutta la serie P20 e Mate 10

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, Huawei avrebbe rimosso la serie P20, e Mate 10, dalla lista dei dispositivi che riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza mensili e trimestrali. Questo non vuol dire, però, che non saranno più aggiornati con nuove release software. Da parte dell'azienda, infatti, è stato dichiarato che verso marzo queste due serie potrebbero essere già equipaggiate con la EMUI 10.

Se diamo un'occhiata al mercato globale, vediamo come Huawei ha già provveduto a rilasciare in Cina la EMUI 10 su qualche modello di Mate 10. Non manca molto, dunque, all'arrivo di tale upgrade anche in ambito internazionale. Questo consentirà, dunque, di sfruttare su tali dispositivi le ultime novità di Android 10, potendo contare anche su un'interfaccia leggermente rinnovata.

