Huawei: nuovo negozio a Barcellona, di fronte ad un Apple Store

Al contrario della Cina, da noi in Europa la tradizione dei negozi mono-marca non è molto diffusa. Se ne trovano, ma con molta meno frequenza rispetto alla Cina, dove i negozi Xiaomi, Huawei ed OPPO sono all'ordine del giorno. Ma con la loro diffusione in occidente qualcosa sta cambiando: dopo i molteplici Mi Store, visti anche in Italia, pure Huawei si sta muovendo in questa direzione. L'azienda ha trovato terreno florido nel vecchio continente, specialmente in Italia e Spagna. Ed è proprio in questo paese che ha deciso di aprire il secondo negozio, sulla scia di quello che sarebbe dovuto essere il MWC 2020.

Il nuovo negozio Huawei a Barcellona è proprio di fronte ad un Apple Store

Sì, perché la fiera catalana della tecnologia non si è potuta tenere, causa coronavirus, ma allo stesso tempo alcuni degli eventi previsti si sono comunque tenuti. Uno su tutti proprio quello di Huawei, con ingressi comunque ridotti, e forse proprio in occasione del MWC 2020 si era deciso di aprire questo nuovo retail store. Il negozio occupa uno spazio di ben 750 metri quadri, suddiviso su due piani separati. Al suo interno è possibile visionare l'ecosistema ricco di prodotti, a partire da smartphone e tablet, passando per notebook, accessori e gadget di vario tipo.

Ma non solo: il negozio Huawei è pensato anche per organizzare workshop a tema foto e video, intelligenza artificiale ed altro ancora. C'è anche un laboratorio tecnico, visibile al pubblico, all'interno del quale vengono svolti i vari test e lavori di routine. Se passate da Barcellona e voleste visitarlo, lo trovate in quel di Plaza Catalunya 9, in una delle zone più centrali della città. Una location di certo non casuale, visto che si trova dal lato opposto del più grande Apple Store di Barcellona.

