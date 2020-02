Huawei vs USA: nuove accuse di spionaggio globale

Nel mentre si continua a discutere sull'ingresso di Huawei nel 5G delle nazioni europee, gli USA non accennano a mollare la presa mediatica sul colosso del tech cinese. Specialmente dopo l'ultimo report portato al pubblicato dal Wall Street Journal, nel quale l'accusa è piuttosto netta: Huawei può spiare le reti di tutto il mondo. Voci che arriverebbero direttamente dal personale dei governi di alcuni paesi partner degli Stati Uniti, con informazioni tenute top secret fino alla fine dello scorso anno.

Le accuse di spionaggio contro Huawei si rinnovano con l'ultimo report dagli USA

Le tempistiche non sembrano per niente casuali, con gli USA che potrebbero parlarne proprio adesso, in vista della discussione in corso in Germania e Regno Unito. Due importanti alleati che, secondo il governo americano, rischierebbero di compromettere le comunicazioni più riservate. Fra stati alleati, infatti, è usanza condividere informazioni sensibili a livello militare e non, e quindi gli USA non vedrebbero per niente di buon occhio questa scelta.

Solitamente nei paesi come gli USA è richiesto che nelle infrastrutture di rete sia presente una backdoor, da poter essere utilizzate all'evenienza da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, questa backdoor non può essere utilizzata da parte delle aziende che hanno costruito la rete. Ciò non accadrebbe nel caso di Huawei, anzi: secondo le accuse, l'azienda potrebbe accedervi anche all'insaputa degli operatori tlc.

Le informazioni portate sul banco dagli USA non sono completamente dettagliate, però, non specificando se Huawei le abbia mai utilizzate, come funzionino e a quali dati possano accedere. Ovviamente Huawei non ha tardato a smentire con forza tali affermazioni: “L'uso delle backdoor per le forze dell'ordine è regolamentato molto severamente e queste possono essere utilizzate solo da personale certificato degli operatori di rete. Nessun dipendente Huawei è autorizzato a collegarsi senza l'approvazione esplicita da parte di essi“.

