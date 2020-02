Huawei anticipa le novità dell’evento di Febbraio

Il MWC 2020 è stato cancellato, ma l'entusiasmo dei brand cinesi non è stato scalfito né dal Coronavirus né dalla chiusura della fiera catalana. Honor e Huawei hanno già confermato i rispettivi eventi online, i quali avranno luogo il 23 e il 24 Febbraio sotto forma di live streaming. Ma quali saranno i nuovi prodotti del colosso cinese? L'azienda ha pubblicato una serie di teaser ufficiale che ci svelano in anteprima le novità in arrivo nel corso dell'evento.

Huawei: ecco tutte le novità in arrivo durante l'evento di Febbraio

1 di 4

La prima immagine conferma la presenza di un nuovo smartphone pieghevole del brand cinese. Probabilmente si tratterà della versione global di Huawei Mate XS (già avvistata qui), ma nulla ci vieta di tenere le dita incrociate per il debutto del Mate X2, il prossimo foldable dell'azienda. Inoltre, come da anticipazioni precedenti, durante l'evento ci saranno anche nuovi terminali della serie MateBook, inizialmente attesi per il MWC 2020.

Uno dei poster è un chiaro riferimento a Huawei Vision, la smart TV del brand certificata per il mercato globale qualche tempo fa. Abbiamo poi un'immagine dedicata al 5G e ai prodotti smart in generale, di conseguenza possiamo aspettarci novità anche in tal senso. Per concludere, l'evento di Febbraio dovrebbe vedere anche il debutto di Huawei P40 e del fratello maggiore Pro, i nuovi dispositivi top dell'azienda. Poche ore fa i due smartphone sono stati certificati dal TENAA, segno che il lancio è ormai imminente.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.