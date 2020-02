Si sapeva che avrebbe dovuto debuttare a breve ed eccolo arrivare puntuale, anzi, in anticipo. Mi riferisco a Huawei Nova 7i, un modello che potrebbe suonare come nuovo ma che fa parte della tradizione di rebrand a cui Huawei ed Honor ci hanno abituati. Si tratta, infatti, di un rifacimento del già esistente Huawei Nova 6 SE lanciato a dicembre per il mercato cinese.

Huawei Nova 7i ufficiale: qualcuno ha detto Huawei Nova 6 SE?

Scheda tecnica

Display LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) con densità di 398 PPI;

(2310 x 1080 pixel) con densità di 398 PPI; dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per 183 g;

colorazioni Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink;

processore octa-core HiSilicon Kirin 810 a 2.27 GHz;

a 2.27 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP6;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage espandibile via NanoSD ;

di storage espandibile via ; lettore ID laterale e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP con apertura f/1.8, grandangolare, macro, profondità e flash LED;

con apertura f/1.8, grandangolare, macro, profondità e flash LED; selfie camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C, ingresso mini-jack;

batteria da 4200 mAh con ricarica SuperCharge 40W ;

con ricarica SuperCharge ; sistema operativo Android 10 con interfaccia EMUI 10.

Prezzo e data d'uscita

Huawei Nova 7i sarà disponibile in preorder da domani in Malesia al prezzo di 1099 ringgit malesi, circa 244€.

