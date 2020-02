Huawei Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G e Nova 7 Pro 5G arriveranno presto sul mercato

Come abbiamo già visto, Huawei ha svelato in parte la sua nuova serie Nova 7. Nel corso delle passate settimane, infatti, ha rilasciato in Malesia l'unico modello al momento conosciuto, ovvero Nova 7i. Sembra, però, che nel corso dei prossimi mesi possano sbarcare anche in Europa altri device di tale famiglia.

Nova 7 sarà guidato dal Kirin 990, così come i suoi fratelli

Dalla fonte di cui disponiamo, ovvero Digital Chat Station, abbiamo potuto appurare come la serie Nova 7 sia proprio in arrivo. Su Weibo, infatti, sono stati pubblicati per la prima volta i nomi dei dispositivi che comporranno questa famiglia. Avremo a che fare, dunque, con tre modelli principali: Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G e Nova 7 Pro 5G. Stando a quanto dichiarato all'interno del post, poi, dovrebbero montare anche un Kirin 990 ed un sensore per le impronte digitali posto sotto il display.

Non si tratta, però, ancora di informazioni ufficiali, dunque vi invitiamo a prenderle con le pinze. Abbiamo anche qualche sospetto circa il fatto che tutti i device montino effettivamente un SoC Kirin 990. Molto probabilmente, almeno uno di questi, si attesterà su una fascia più bassa di mercato.

