Huawei Nova 7 potrebbe arrivare ad Aprile, subito dopo P40 | Rumor

Siamo in attesa di scoprire davvero tutto riguardo Huawei P40 e P40 Pro, i due nuovi smartphone di fascia alta del brand cinese. Tranne qualche importante certificazione, dunque, non abbiamo ancora delle informazioni ufficiali in merito a questi prodotti. Nonostante questo, però, pare che il colosso cinese sia intenzionato a proseguire lungo la propria strada, lanciando anche altri prodotti a ridosso della primavera. Motivo per cui, entro la prima metà di aprile, dovrebbe già essere pronto a mostrare al pubblico Huawei Nova 7.

Nova 7 potrebbe essere lanciato il 2 Aprile

Non sappiamo ancora molto riguardo questo device, sebbene qualcuno stia provando ad immaginare una possibile data ufficiale per la sua presentazione. Huawei Nova 7, infatti, potrebbe anche arrivare ad aprile, subito dopo il debutto di P40 e P40 Pro. Almeno stando a quanto dichiarato da un noto blogger su Weibo, che ipotizza che tale annuncio possa avere luogo proprio il 2 aprile.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40/P40 Pro sono pronti al debutto: arriva anche la certificazione 3C

Ovviamente non si tratta di una fonte ufficiale, quindi questo tipo d'informazione deve essere presa con le pinze. Questo, però, vorrebbe dire che la distanza tra il modello precedente e quello nuovo sarebbe davvero minima. Ci sarebbero, infatti, solo 4 mesi di scarto, troppo poco per giustificare un aggiornamento della serie. Vedremo, dunque, se tali rumor saranno confermati nei prossimi mesi.

