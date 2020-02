Huawei non interrompe la produzione, neanche per il Coronavirus

Da un paio di anni, ormai, Huawei sta soffrendo una situazione economica davvero critica. Dopo il ban degli Stati Uniti, infatti, la sua produzione e la vendita di prodotti su scala europea è diminuita. Tutta la sua fortuna, però, risiede in Cina, dova continua a mantenere una quota di mercato considerevole. Questo è possibile, dunque, anche grazie ad un ritmo di lavoro sempre sostenuto, che non presuppone nessuna interruzione delle linee. Neanche il Coronavirus, infatti, sembra aver colpito l'azienda sotto questo aspetto.

Nonostante il Coronavirus, Huawei resta attiva

Se diamo un'occhiata alle ultime notizie in merito, vediamo come Huawei non ha mai interrotto la propria produzione. Tutte le linee dell'azienda, infatti, sono rimaste attive, anche nel momento in cui è scoppiato il Coronavirus. Tanti produttori, in questo periodo, hanno chiuso le proprie strutture, interrompendo le operazioni.

Alcuni brand, tra cui anche Huawei, non hanno chiuso le fabbriche. Questa società, infatti, ha ricevuto un'esenzione speciale per continuare a lavorare anche in questo periodo, mantenendo sempre il proprio standard qualitativo. Stupisce questo tipo di decisione, però, dal momento che in molti altri settori questo tipo di blocco è stato rispettato. Alcuni di questi, infatti, erano anche sotto contratto con Huawei stessa. Vedremo, dunque, che cosa succederà nelle prossime settimane, sperando che il virus venga debellato al più presto.

