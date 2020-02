Huawei testa HSM 4.0 su vari modelli, tra cui P20 Lite e Honor 8A

Stiamo assistendo ad un possibile cambiamento epocale in ambito smartphone. Da quello che stiamo apprendendo in queste settimane, infatti, Huawei sta sempre più prendendo la propria strada, distaccandosi dal mondo Google. A conferma di ciò, infatti, vediamo come il colosso cinese stia cominciando ad effettuare i primi test dei Huawei Mobile Services 4.0 su alcuni dispositivi. Tra questi troviamo Huawei P20 Lite e Honor 8A.

Huawei inizia i test sui device con la EMUI 9.1

Da qualche tempo, ormai, Huawei ha dichiarato esplicitamente che alcuni prodotti non saranno aggiornati con la EMUI 10. Nonostante questo, però, continueranno a ricevere le patch di sicurezza di Android. Al di là di questo punto, dunque, pare che tali smartphone siano stati designati per testare i nuovi servizi del Huawei Mobile Services 4.0.

Tra i prodotto scelti per tali test troviamo Huawei P20 Lite, Nova 3, Enjoy 10 e Honor 8A. Sono smartphone caratterizzati tutti dalla presenza della EMUI 9.1, che quindi ben presto riceveranno alcuni nuovi servizi di Huawei. Avremo, dunque, nuovi sistemi di pagamento, applicazioni cloud e tanto altro. Vi lasciamo in dettaglio, qui sotto, le versioni del software richieste per poter accedere a tali test:

Huawei Nova 3 – EMUI 9.1.0.337;

Huawei Nova 3e – EMUI 9.1.0.128;

Huawei Enjoy 10 – EMUI 9.1.1.151;

Honor Play 8A – EMUI 9.1.0.248.

