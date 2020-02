Huawei MED-AL00 spunta sul TENAA, ma senza Kirin

Una delle fortune su cui può contare Huawei è la produzione in casa dei propri processori. Da anni può contare sui prodotti sfornati da HiSilicon, ovvero i chipset Kirin che caratterizzano sempre (o quasi) i propri smartphone e non. Sì, perché di tanto in tanto l'azienda si affida anche ad altri produttori, come Qualcomm, con cui però non lavora da tempo. Più frequentemente succede che uno smartphone Huawei esca con un chipset MediaTek, come nel caso di questo inedito Huawei MED-AL00.

LEGGI ANCHE:

Google contro gli USA: “Fateci lavorare con Huawei”

L'ultima certificazione TENAA rivela l'esistenza di un nuovo Huawei con SoC Mediatek

Era lo scorso mese quando questo Huawei MED-AL00 veniva certificato dagli enti 3C e TENAA. Quest'ultimo ne aveva svelato le fattezze, mostrandoci uno smartphone abbastanza tradizionale nelle forme. Davanti abbiamo un pannello LCD da 6.3″ HD+, in dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm, dentro una capiente batteria da 5000 mAh.

Adesso abbiamo anche un primo test GeekBench, con un punteggio ottenuto di 868 e 4356. I dati forniti ci rivelano la presenza del MediaTek MT6765V, meglio conosciuto come Helio P35. Equipaggiato con una CPU octa-core a 2.3 GHz ed una GPU PowerVR GE8320, è coadiuvato da 4 GB di RAM e sistema operativo Android 10. Lo stesso SoC è stato di recente utilizzato a bordo dello stesso Huawei Y6S, così come OPPO A8 e Vivo V17.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.