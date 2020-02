Oltre al nuovo smartphone pieghevole Mate XS, la compagnia cinese ha annunciato anche in debutto in Europa di Huawei MatePad Pro 5G e Huawei MatePad Pro, dispositivi già lanciati in patria lo scorso novembre. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del nuovo tablet ed il prezzo dedicato al mercato europeo.

Huawei MatePad Pro 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design e specifiche, i nostri Huawei MatePad Pro 5G / MatePad Pro non presentano particolari differenze rispetto alla controparte cinese. Abbiamo un ampio display LCD da 10.8″ con risoluzione QHD+ ed un rapporto superficie/schermo del 90%. Il pannello si presenta come una soluzione completamente Full Screen grazie ad un piccolo foro per la selfie camera (da 8 MP); non manca il supporto alla M-Pen.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto premium non manca il SoC Kirin 990 mentre lato autonomia troviamo una batteria da 7250 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 40W e wireless da 27W. Presente anche la ricarica inversa, una chicca da non sottovalutare e sempre apprezzata. La cover posteriore può essere in fibra di vetro o in Vegan Lether, in base ai gusti dell'utente. In basso trovate tutti i dettagli delle specifiche.

Scheda tecnica

dimensioni di 246 x 159 x 7.2 mm per un peso di 460 grammi;

display LCD da 10.8″ QHD+ (2560 x 1600 pixel);

(2560 x 1600 pixel); processore octa-core HiSilicon Kirin 990 con doppia NPU;

GPU Mali G76 da 600 MHz;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256/512 GB di storage espandibile via NM fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; fotocamera posteriore da 13 mega-pixel con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 8 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Galileo/BeiDou, type-C, NFC;

batteria da 7250 mAh con ricarica 40W e ricarica wireless 27W;

con ricarica 40W e ricarica wireless 27W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.0.1.

Huawei MatePad Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei MatePad Pro è di 549€ per la versione solo Wi-Fi da 6/128 GB. Il modello da 8/256 GB viene proposto a 649€ mentre il pacchetto comprensivo di M-Pen, cover in pelle vegana, 8/256 GB (sempre solo in Wi-Fi) sarà disponibile a 749€.

Passando ai modelli LTE, il minore da 6/128 GB costerà 599€ mentre la versione da 8/256 GB arriverà a 699€. Le vendite per il mercato europeo si apriranno nel corso del mese di Aprile e per riguarda la commercializzazione in Italia restiamo in attesa di novità da parte di Huawei.

Non sono stati annunciati, al momento, i prezzi delle varianti dotate di connettività 5G.

