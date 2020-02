Huawei MateBook X Pro ufficiale in Europa: Intel Core 10th Gen e cornici ultra sottili

Oltre ad debutto europeo del pieghevole Mate XS e del tablet MatePad Pro 5G, il gigante tecnologico cinese arricchisce anche la sua gamma di ultrabook con Huawei MateBook X Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del terminale, tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità per il nostro mercato.

Huawei MateBook X Pro ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

With a premium metal uni-body, perfect diamond cut edges and designed with genuine craftsmanship, the #HuaweiMateBookXPro is an extraordinary work of art you'll be proud to own. #TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/MSdJRGwREf — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020

La serie MateBook si rinnova con un nuovo modello che segue la scia della famiglia, grazie a dimensioni contenute ed un peso di soli 1.33 Kg. Huawei MateBook X Pro offre un display touch LTPS da 13.9″ con risoluzione 3000 x 2000 pixel, rapporto in 3:2 ed un look Full Screen, con il pannello che occupa ben il 91% della superficie frontale. Il terminale si presenta come una soluzione che punta alla massima potenza, grazie ai processori Intel Core di decima generazione (i5-10210U e i7-10510U).

Lato grafica troviamo una GPU NVidia GeForce MX250 con 2 GB GDDR5 (oppure una scheda Intel UHD Graphics per la versione minore). Ovviamente non mancano tagli memoria fino a 16 GB di RAM e 1 TB SSD. La sicurezza è affidata ad un lettore d'impronte integrato nel tasto di accensione; la batteria è un'unità da 56 Wh e la connettività offre un modulo Wi-Fi Dual Band 2×2 MIMO ed il supporto al Bluetooth 5.0.

Prezzo e disponibilità

A partire dal mese di Aprile, Huawei MateBook X Pro debutterà sul mercato europeo in varie configurazioni differenti. Il prezzo di vendita per il modello con i5, 16 GB di RAM, 512 GB SSD e grafica Intel sarà di 1499€ per poi salire a 1699€ per la variante con i7, 16 GB di RAM, 512 GB SSD e MX250. La versione maggiorata con 1 TB SSD arriverà invece al prezzo di 1999€.

Al momento mancano ancora indicazioni per quanto riguarda la data di commercializzazione in Italia; non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

