Huawei MateBook 13/14: nuovi modelli al MWC 2020

Pochi giorni fa Huawei ha annunciato nuovi modelli per la famiglia MateBook, per le categorie di fascia alta e non. Ma le novità non finiscono qua, anche perché il MWC 2020 si avvicina e con essa tutte le novità del caso. Fra queste ci saranno anche altri notebook targati Huawei, più precisamente Huawei MateBook 13 e MateBook 14. A dircelo è il leaker DigitalChatStation su Weibo, con un post accompagnato anche da tutte le specifiche tecniche allegate.

Al MWC 2020 ci saranno nuovi notebook targati Huawei MateBook

Si parte, quindi, da Huawei MateBook 13 2020, caratterizzato da una scocca spessa 14.9 mm e con un peso di 1.32 kg. Questa include un display IPS da 13″ 2K (2160 x 1440 pixel) in 3:2 e rapporto dell'88%, così come un sensore ID integrato nella tastiera. La configurazione hardware si baserebbe su processori Intel i5-10210U e i7-10510U, con una GPU dedicata NVIDIA MX250. Lato memorie troveremmo 8/16 GB di RAM DDR3 e 512 GB di SSD PCIe. Infine, il reparto I/O comprenderebbe 2 porte USB Type-C e ingresso mini-jack, mentre la batteria sarebbe da 41.7 Wh con ricarica da 65W.

Il Huawei MateBook 14 2020 avrebbe un display da 14″ 2K con rapporto del 90%, in una scocca spessa 15.9 mm ed un peso di 1.53 kg. Sono invariate le specifiche principali, mentre il reparto I/O comprende 1 porta USB, 1 porta USB Type-C, 1 HDMI ed una batteria da 56 Wh. Non sappiamo ancora quanto potrebbero costare: dovremo attendere il MWC 2020 per saperne di più.

