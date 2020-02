Huawei Mate XS potrebbe essere dotato di un display OLED di BOE

Attualmente si trovano in commercio già diversi prodotti pieghevoli in ambito smartphone. Nel corso di questi mesi, infatti, abbiamo visto come l'industria sia cresciuta in tale campo, apportando alcune novità ai modelli precedenti davvero interessanti. Da parte di Samsung, ad esempio, c'è stato l'impegno a produrre un dispositivo diverso dal Fold, proponendo il Galaxy Z Flip. Ancora con Motorola, poi, abbiamo visto l'ascesa del RAZR. Sembra, dunque, che anche Huawei sia in procinto di rilasciare un nuovo smartphone pieghevole, il Mate XS, che molto probabilmente monterà un pannello OLED prodotto da BOE.

Mate XS dovrebbe montare un display flessibile migliore

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Huawei Mate XS monterà un display OLED prodotto dalla stessa BOE. Quest'ultima, infatti, è un'azienda leader nella realizzazione di LCD, che negli scorsi anni ha cominciato anche ad investire in tale ambito. Sembra, infatti, che l'azienda abbia immesso circa 46 miliardi di dollari nel sistema, per permettere a tutta la propria struttura di cominciare a produrre in maniera efficiente questi nuovi schermi.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate XS certificato con Android e ricarica da 65W

Huawei approfitterà di queste innovazioni, implementando tali pannelli flessibili sui propri pieghevoli. Non sappiamo ancora, però, quali siano effettivamente le caratteristiche di questi display, che presto vedremo a bordo di Mate XS.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.