Huawei Mate XS certificato con Android e ricarica da 65W

La secondo generazione pieghevole del colosso cinese ha ricevuto la certificazione 3C in patria, svelandoci un nuovo dettaglio sulle specifiche. Secondo quanto riportato dalla documentazione, Huawei Mate XS – siglato TAH-AN00m – è in dirittura d'arrivo con il supporto alla ricarica rapida da 65W, tramite cavo.

Aggiornamento 05/02: nuove conferme per la ricarica rapida a 65W. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huawei Mate XS ha ricevuto la certificazione 3C, con il supporto alla ricarica rapida da 65W

La conferma arriva dalla certificazione 3C che vedete in alto. Nel corso dell'evento di ri-lancio del pieghevole del brand, l'azienda ha approfittato per annunciare anche il debutto di Huawei Mate XS, modello di seconda generazione. Tuttavia, la presentazione si è limitata a confermare la presenza di questa variante rinnovata e dell'implementazione del Kirin 990 5G. Di recente abbiamo appresto che il flagship pieghevole sarà presente al MWC 2020 e che sarà venduto anche in Europa.

Al momento non sono ancora disponibili tutti i dettagli delle specifiche del Mate XS, ma siamo certi che non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane. In fondo la fiera catalana si fa ogni giorno più vicina e visto che il flagship sarà tra i protagonisti dell'evento, aspettiamoci leak e indiscrezioni.

Aggiornamento 17/01

Anche l'ente certificativo TENAA ha visto il passaggio di Mate XS. Oltre a confermare la ricarica ultra-rapida a 65W, i dati nei documenti allegati confermano la presenza di Android. Non che ci fossero dubbi: ciò che sarà interessante scoprire e se ci saranno o meno i servizi Google.

Aggiornamento 05/02

Sembra sempre più certo che Huawei Mate XS potrà usufruire della nuova ricarica SuperCharge a 65W. A conferma di ciò c'è una nuova immagine tecnica che ritrae l'apposito caricatore.

