Possessori di Huawei Mate 9, gioite: è in arrivo la EMUI 10

Seppur sia stata redatta una roadmap più o meno precisa, Huawei si sta prodigando per portare la EMUI 10 a bordo di quanti più modelli possibili. Soprattutto per la fascia alta, per la quale è solitamente riservata una corsia preferenziali in fatto di aggiornamenti. Ecco, quindi, che Huawei Mate 9 si aggiunge ufficiosamente nella lista dei modelli che saranno aggiornati all'ultima reiterazione della UI proprietaria, per la gioia dei suoi possessori.

La EMUI 10 sta per essere portata su Huawei Mate 9

Per quanto non ci sia ancora un comunicato ufficiale, la pagina Huawei Mobile Services Global parla chiaro. Alla richiesta di un utente nei commenti su Instagram, il social media manager ha così risposto:

“Stiamo attivamente sviluppando e testando l'aggiornamento EMUI 10 per Huawei Mate 9. Vi preghiamo di rimanere sintonizzati per l'annuncio ufficiale da parte del sito ufficiale Huawei.“

Il team EMUI è ancora in fase di test della EMUI 10 su Mate 9, perciò sarà probabilmente necessario attendere settimane, se non mesi, prima del suo rilascio. Non appena ci saranno aggiornamenti (scusate il gioco di parole) non tarderemo a modificare questo articolo e farvelo sapere. Fatto sta che è un'ottima notizia per il top di gamma lanciato a fine 2016, ormai superato da due generazioni della famiglia Mate.

