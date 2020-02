Il teardown di Huawei Mate 30 Pro ce ne mostra le interiora

Come prevedibile, Huawei Mate 30 Pro ha passato a pieni voti i classici test di resistenza svolti pochi giorni fa dal buon caro JerryRigEverything. E come da tradizione, lo youtuber ha svolto il conseguente teardown del telefono, dandoci modo di dare uno sguardo al suo interno. Così facendo è possibile scovare eventuali debolezze strutturali, oltre che soddisfare la curiosità degli appassionati di elettronica.

JerryRigEverything ha svolto il teardown di rito su Huawei Mate 30 Pro

Come praticamente qualsiasi top di gamma dei nostri giorni, anche Huawei Mate 30 Pro è il solito “panino” fatto di vetro e metallo. A tenerlo insieme c'è uno strato di colla che necessita di essere scaldato per poter essere rimosso. Una volta fatto ciò, si ha accesso all'interno dello smartphone, tenuto assieme da ben 22 viti. Differentemente da molti altri dispositivi, su Mate 30 Pro non c'è bisogno di preoccuparsi di sostituire i tasti del volume, dato che Huawei ha optato per sostituirli tramite lo sfioramento del display Waterfall.

Il teardown ci mostra la una batteria facilmente sostituibile, così come il particolare speaker sotto al display, con il quale ricreare l'effetto stereofonico. Singolare è anche il motorino della vibrazione, di forma rettangolare e con una bobina in rame che eccita dei magneti che, vibrando, ricreano l'effetto voluto.

