Huawei Mate 30 Pro: migliora il feedback con i tasti del volume virtuali

Da quando è uscito sul mercato, Huawei Mate 30 Pro ha subito catturato l'attenzione del pubblico. Anche in Europa, dove questo device non è stato dotato dei servizi Google, il dispositivo ha incuriosito parecchio. Dotandosi di un comparto hardware all'avanguardia, tale prodotto ha mostrato anche alcune soluzioni estetiche e funzionali non banali. Su tutte, dunque, troviamo sicuramente i tasti del volume virtuali. Questi, però, sembrano aver creato anche qualche problema agli utenti. Con il nuovo aggiornamento, però, tutto potrebbe essere tornato alla normalità.

Mate 30 si aggiorna alla versione 10.0.196

Solo poche settimane fa vi avevamo parlato del nuovo update di Huawei Mate 30. Questo dispositivo, infatti, continua ad essere costantemente aggiornato, tanto da arrivare alla versione 10.0.196. Con quest'ultimo update, dunque, l'azienda ha voluto migliorare il feedback con i tasti del volume virtuali, che hanno anche diverse altre funzioni. Molti utenti, infatti, lamentavano spesso di non riuscire ad interagire con essi come avrebbero voluto. Talvolta il tocco non veniva percepito, talvolta questa zona si rivelava essere un po' troppo sensibile.

LEGGI ANCHE:

L’audio di Huawei Mate 30 Pro “bocciato” da DxoMark

Questo aggiornamento pesa davvero poco, parliamo di 111MB. Oltre alla regolazione di tali tasti, però, non troviamo molte altre migliorie. Troviamo sempre qualche fix di sistema ed un miglioramento generale della stabilità, ma niente di più.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.