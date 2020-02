Huawei Mate 20 X arriva su DxOMark a oltre un anno dal debutto

Dopo quasi un anno e mezzo dal debutto in patria, Huawei Mate 20 X ha fatto misteriosamente capolino su DxOMark, con la recensione completa del comparto fotografico dell'ex flagship, il quale ha totalizzato 111 punti. Ma la domanda sorge spontanea… come mai è passato così tanto tempo per avere un giudizio su questo modello?

Huawei Mate 20 X spunta su DxOMark con un “leggerissimo” ritardo

Il dispositivo si è piazzato una spanna sopra lo Xiaomi Mi 9, ma resta comunque meno performante (di pochissimo) rispetto al Mate 20 Pro. In basso trovate la classifica aggiornata dei migliori Camera Phone secondo DxOMark, con Huawei Mate 20 X in evidenza.

Per gli utenti smemorati, il flagship è stato il primo modello da gaming di Huawei, caratterizzato da un display da 7.2″ Full HD con notch a goccia, un sistema di raffreddamento a camera di vapore, il supporto M-Pen ed il Kirin 980. Huawei Mate 20 X ha debuttato anche in Italia lo scorso luglio, nella sua incarnazione col supporto al 5G.

Tornando al giudizio di DxOMark, il portale ha elogiato le sue capacità durante gli scatti notturni, così come l'esposizione, la resa cromatica e il bilanciamento del bianco. Buono anche l'autofocus, senza dimenticare lo zoom e il modulo ultra wide. Per tutti i dettagli sul giudizio di DxOMark in merito a Mate 20 X e per visualizzare i sample fotografici del flagship vi invitiamo a visitare la pagina dedicata (la trovate qui).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.