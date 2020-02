Huawei Mate 10: da oggi gli aggiornamenti saranno più lenti

Nel mentre si inizia a parlare più concretamente di EMUI 11, la “decima” edizione della UI made in Huawei continua ad aggiornarsi. Arrivata su molteplici modelli, inizierà progressivamente a rallentarsi, come per esempio sulla serie Huawei Mate 10. Sia nel caso di questo che di Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 Porsche Design, gli updates si faranno più rarefatti. Continueranno ad esserci, ma con una cadenza non più mensile, come specificato dalle stesse pagine del sito dell'azienda.

Gli aggiornamenti per la serie Huawei Mate 10 non saranno più mensili

Da oggi in poi, fino a prossima comunicazione, ad avere aggiornamenti ogni mesi saranno i seguenti modelli:

Huawei P30, P30 Pro, P20, P20 Pro

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 RS

Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 10

Honor View 20, Honor View 10

Al contrario, tutta la serie Huawei Mate 10 è stata spostata nel calderone dei modelli che riceveranno aggiornamenti ogni 4 mesi. Assieme ad essi ci sarà anche Huawei Mate 20 Lite, sempre per la famiglia Mate, così come altri modelli quali P30 Lite, P20 Lite ed altri ancora. Li potete trovare nell'elenco raffigurato nello screenshots qua sopra.

Lanciati con EMUI 8.0, i possessori di Huawei Mate 10 non possono lamentarsi, grazie ai successivi update a EMUI 8.1, EMUI 9.0, EMUI 9.1 ed infine EMUI 10, alla quale potrebbero fermarsi. Idem per il firmware Google, passando da Android 8 Oreo all'ultimo Android 10.

