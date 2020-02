Huawei Magic Rhino: brevettato un nuovo SoC proprietario

Sono passati pochi giorni dal brevetto depositato da Huawei che ci mostra un potenziale rivale dello Xiaomi Mi MIX Alpha. Questa volta si parla sempre di brevetti, ma relativi non ad un telefono, bensì ad una sua possibile componente. Si chiama Huawei Magic Rhino, almeno secondo quanto riportato nella documentazione allegata, e potrebbe rappresentare il prossimo step in ambito SoC proprietari.

Huawei sta preparando un nuovo chipset fatto in casa per la famiglia Kirin

Non è certo una pratica nuova a Huawei, quella di prodursi chipset direttamente in casa propria. Da quasi 30 anni la divisione HiSilicon si occupa di realizzarli ed è dal 2015 che esiste la famiglia Kirin. Una famiglia che guida i dispositivi di casa Huawei ed Honor, rendendo di fatto Huawei slegata da realtà come Qualcomm e MediaTek, salvo rare occasioni. Il brevetto del Huawei Magic Rhino, depositato a Huawei Technologies Inc., non menziona soltanto smartphone, ma anche dispositivi elettronici vari.

Non è ancora chiaro di cosa possa trattarsi, se semplicemente indichi un nuovo modello di SoC Kirin o un chipset ex novo targato Huawei. Forse potremmo saperne di piu già stasera, visto che l'evento che si terrà alle 14:00 dovrebbe vedere il debutto di un nuovo Kirin, forse il Kirin 820.

