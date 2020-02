EMUI 10 e Android 10: ecco quali Huawei saranno aggiornati

Così come Honor, anche Huawei sta via via aggiornando la propria ampia gamma di dispositivi, per quanto sia dura tenerli aggiornati tutti. A ricevere la nuova EMUI 10 saranno sicuramente i dispositivi ritenuti principali, non soltanto top di gamma ma anche nella fascia medio/bassa. Alcuni di questi riceveranno anche Android 10, per quanto molti altri saranno aggiornati soltanto a livello di interfaccia. Comunque, ecco la lista con i modelli confermati ufficialmente, assieme a quelli che lo saranno con maggiore probabilità ma non ancora certi.

Aggiornato a febbraio 2020

Ecco gli smartphone Huawei che riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 10

Confermati ufficialmente

Huawei P30 / P30 Pro / P30 Lite / Nova 4e

Huawei P20 / P20 Pro

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite / Mate 20 X / Mate 20 X 5G / Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 9

Huawei P Smart+ 2019 / P Smart 2019 / P Smart Z / P Smart Pro

Huawei Nova 5 / Nova 5T / Nova 5 Pro / Nova 5i / Nova 5i Pro / Nova 5Z / Nova 4 / Nova 4e / Nova Lite 3

Huawei Enjoy 10 Plus / Huawei Enjoy 10S / Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8 / Maimang 7

Huawei MediaPad M6 8.4 / MediaPad M6 10.8

Huawei P Smart 2019 / P Smart+ 2019 / P Smart Z

Previsti

Huawei Mate X

Huawei P20 Lite / Nova 3e

Huawei P Smart+ / Nova 3i

Huawei Y9 (2019) / Y9 Prime (2019) / Enjoy 8 Plus

Huawei Y8 (2018)

Huawei Y7 (2019) / Y7 Pro (2019) / Y7 Prime (2019)

Huawei Y7 (2018) / Y7 Pro (2018) / Y7 Prime (2018)

Huawei Y6 (2019) / Y6 (2018) / Y6 Prime (2018)

Huawei Y5 Prime (2018) / Y5 Lite (2018)

Huawei Y3 (2018)

Huawei Nova 3

