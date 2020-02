HMS Academy arriva in Italia: Huawei punta al supporto dei developer

Come dal principio, le applicazioni hanno sempre catalizzato l'attenzione del pubblico. Se non fossero arrivate, probabilmente l'interesse verso gli smartphone non sarebbe mai decollato in questo modo. Motivo per cui anche Huawei cerca di puntare in questa direzione, inaugurando l'HMS Academy qui in Italia. Si tratta, dunque, di una serie di appuntamenti gratuiti che vogliono supportare il lavoro dei developer nello sviluppo di nuove applicazioni per la sua piattaforma. Vediamo anche quali saranno, quindi, le città interessate.

HMS Academy include ben 6 incontri con gli sviluppatori

Si tratta di un progetto molto audace da parte del brand cinese, che vuole dare lustro allo sviluppo e alla creazione di nuove app per la propria piattaforma. HMS Academy, dunque, punta proprio a creare un punto d'incontro con tutti i developer d'Italia, mettendo a disposizione i propri kit HMS Core. Sono Milano e Cagliari le prime due città selezionate in questo progetto. Dall'11 al 27 febbraio, dunque, si terranno i 6 incontri previsti nelle sedi previste. All'interno di questi ambienti, quindi, sarà possibile prendere confidenza con i kit Huawei HMS, grazie anche all'aiuto di appositi trainer che guideranno questi developer nel loro percorso. Nel caso in cui qualcuno non fosse disponibile a spostarsi in queste sedi, sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming.

Se siete interessati a collaborare con Huawei, e conoscere meglio tutto quello che ruota attorno a Huawei Mobile Services, potete iscrivervi gratuitamente a questo programma. Vi basterà, infatti, cliccare su questo link. Siate veloci, però, perchè i posti a disposizione sono solo limitati a 50 persone. Se volete conoscere il programma completo, invece, cliccate qui.

