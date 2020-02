Huawei in barba a Google: pre-installerà le 70 app più usate

La serie Huawei P40 sta arrivando e, con essa, ulteriori dubbi sulla vicenda che vede contrapposte Huawei e Google. Proprio qualche giorno fa l'azienda cinese si è esposta in tal senso, con affermazioni piuttosto ambigue. La volontà sarebbe quella di rimanere al fianco di Big G, ma giocoforza si vede costretta a camminare da sola. Ecco perché i prossimi telefoni saranno sì privi di Google Mobile Services, ma al contempo integreranno 70 app celebri. Queste saranno selezionate in base alla regione interessata, in modo da accontentare tutte le varie community geografiche.

Huawei pensa al post-Google e al supporto alle app di terze parti

In attesa di un comunicato ufficiale, la fonte di MobilTelefon afferma che dovrebbero coincidere con le 70 app più popolari proprio secondo il Play Store. Inoltre, alcune app sarebbero sostituite dalla controparte proprietaria di Huawei. Per esempio, in primavera Huawei Video proverà a sostituire YouTube, per quanto sia un compito piuttosto arduo. Al posto di Maps, invece, ci sarà l'app che nascerà dalla collaborazione con TomTom, mentre Huawei Assistant sarà l'aiuto smart al posto di quello di casa Google.

