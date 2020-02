I clienti Huawei “beneficeranno” del Coronavirus, in un certo senso

L'ottimismo è il profumo della vita, diceva una famosa pubblicità nostrana. Ed è a questo motto che mi appoggio per il titolo, virgolettato per ovvi motivi. Quando si parla di Coronavirus è sempre difficile essere positivi, specialmente in Cina, dove la situazione è ancora piuttosto delicata. Tutte le aziende che hanno base nella nazione colpita dal focolaio originale stanno avendo ripercussioni più o meno importanti. Una fra queste è Huawei, le cui ultime direttive andranno in un certo qual senso a vantaggio dei consumatori.

Il Coronavirus continua a rallentare la filiera tecnologia in Cina

Nel mentre qua in Europa si vive ancora in maniera tranquilla la solita quotidianità, in Cina non è propriamente così. Le zone più colpite sono ancora in quarantena, specialmente Wuhan, la cosiddetta “Ground Zero“. Basti pensare che, onde evitare il contatto diretto fra potenziali contagiati, aziende come JingDong hanno iniziato ad utilizzare robot per effettuare le consegne.

Nel caso di Huawei, l'azienda ha deciso di adeguarsi, prolungando la garanzia dei prodotti. Nel caso si possieda un prodotto del brand cinese in scadenza fra l'1 gennaio ed il 31 marzo 2020, questa sarà posticipata al 31 marzo. Questo per far sì che coloro sono impossibilitati dall'uscire di casa possano comunque usufruire della garanzia. Inoltre, gli utenti interessati potranno avere il ritiro a domicilio e la ri-consegna una volta effettuata l'eventuale riparazione.

