Huawei non si affiderà più a Google News: arriva Squid!

Abbiamo visto come negli ultimi giorni Google abbia intimato al governo americano di rivedere il proprio ban nei confronti di Huawei. Da parte del colosso di Mountain View, infatti, crescono le preoccupazioni in merito ad una interruzione forzata del rapporto di collaborazione con il brand cinese. Sembra, però, che Huawei stia già pensando ad un futuro senza Android, sfruttando sempre più i propri servizi e il proprio store digitale, ovvero Huawei AppGallery. Nelle ultime ore, poi, pare che Huawei abbia anche stipulato un accordo con Squid, un'applicazione simile a Google News, nel tentativo di cercare un'alternativa.

Squid rifornirà di notizie gli utenti Huawei

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, pare che Huawei stia pensando seriamente ad un futuro senza servizi Google anche qui in Europa. Recentemente, infatti, ha stipulato un accordo con Squid, una nota applicazione che condensa al suo interno tantissime notizie differenti. Funziona come Google News, per intenderci. Dunque è possibile selezionare le categorie per noi più interessanti, o anche le singole testate da cui vogliamo ricevere notifiche in merito ad alcune news.

Squid arriverà ufficialmente su Huawei Assistant e Huawei Browser. Sembra, dunque, che Google News sia destinato ad essere soppiantato da quest'app alternativa, almeno sui dispositivi targati Huawei. Nel caso in cui la voleste provare, quest'app è disponibile sul Play Store.

