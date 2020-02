Huawei Assistant si aggiorna con nuove schermate

È ormai chiaro a tutti che Huawei non può più lavorare con Google, provocando le proteste dall'azienda di Mountain View. Fatto sta che la società cinese sta facendo di tutto per compensare tutte le mancanze derivanti dall'assenza dei servizi Google. Per esempio Huawei Assistant, il sostituto di quello che solitamente viene offerto da Google Now. Introdotto con la EMUI 10, da fine 2019 sta venendo migliorato ed ampliato nelle sue funzionalità.

Huawei Assistant si arricchisce di nuove funzionalità e tab informative

E proprio l'ultimo aggiornamento fa sì che Huawei Assistant si arricchisca di nuove features. Adesso l'assistente comprende due nuove tab, denominate Sports e Stocks, rispettivamente destinate a monitorare risultati sportivi e andamenti finanziari. L'aggiornamento sarà disponibile per tutti gli smartphone Huawei compatibili a partire dal 24 febbraio, all'interno della schermata SmartCare.

Ma quali sono le funzioni più rilevanti dell'assistente Huawei? Si parte con Global Search, una barra che permette di cercare nel telefono ed avere rapido accesso ad app, mail, eventi e quant'altro, così come cercare info online. Con Instant Access, invece, si hanno delle scorciatoie personalizzabili, mentre Newsfeed comprende contenuti geolocalizzati, come notizie e così via.

