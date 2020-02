Huawei AppGallery: aggiunte tante app fra le più utilizzate

Da anni presente sugli smartphone Huawei, il ban USA ha spinto l'azienda a dover puntare sempre più sull'ecosistema legato ad AppGallery. Lo store proprietario si sostituisce al Play Store di Google, con risultati inizialmente acerbi ma che stanno progressivamente maturando. Grazie al lavoro svolto fianco a fianco con gli sviluppatori di tutto il mondo, sempre più app sono disponibili in veste ufficiale. E con l'inizio di febbraio Huawei ci fa sapere quali sono le novità arrivate in questi giorni.

Huawei aggiunge nuove app celebri sul proprio store AppGallery

Iniziamo con lo snocciolare qualche numero: l'AppGallery di Huawei è utilizzato in oltre 170 paesi, Italia compresa. Per un totale di 400 milioni di utenti attivi, di cui 26 milioni presenti in Europa. Per quanto uno smartphone possa essere supportato da un hardware di alto livello, l'importanza di avere quante più app possibili è preponderante.

Non fa eccezione il settore dell'intrattenimento, nel quale ricadono app di streaming multimediale come RaiPlay, Mediaset Play ed Infinity, adesso disponibili sullo store Huawei. C'è anche SuperGuida TV per essere informati su cosa viene trasmesso. Lo stesso vale per le radio, con app come RDS, RTL 102.5, R101, Virgin Radio, Radio Italia, Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Italy. Idem per il cinema, con app come ComingSoon Cinema, Webtic Prenotazioni Cinema, Best Movie, BOX OFFICE e Tivù.

Un altro settore importantissimo lato smartphone è quello del gaming. Il Play Store è ricco di titoli di tutti i tipi, ma nel frattempo anche l'AppGallery si sta pian piano arricchendo di titoli. Uno fra tutti Asphalt 9, ma anche Star Trek, The Walking Dead e Word Jungle – FREE Word. Si prosegue con l'informazione, altro punto cardine della vita quotidiana degli italiani. Non a caso, quindi, sono state aggiunte le app dedicate a Corriere della Sera, Corriere.it, TGCom 24, ma anche Tuttosport e SportMediaset in ambito sportivo.

E per il lifestyle? Sono state aggiunte le app di ICON, Grazia, GQ Italia, Vogue Italia, Vanity Fair Italia, Voilà Magazine, YOOX, e Starbene, mentre quelle Condé Nast Traveller Italia si dedica al comparto viaggi. Non potevano mancare app dedicate a cucina (Sale&Pepe e La Cucita Italiana), tecnologia (Focus e Wired Italia), architettura e design (AD Italia). genitori (Toy Store)

L'assenza di servizi Google fa sì che Google Pay non possa essere più utilizzato correttamente. Al contrario, nello store proprietario sono state aggiunte 2 app importanti in ambito bancario, quali Satispay e Nexi Pay, così come Genertel in ambito assicurativo. Se volete fare acquisti potete adesso fare affidamento ad app come Subito.it, DoveConviene, Trovaprezzi, PromoQui, Volantini e Offerte, Air Italy e PhotoSì. Ci sono anche le app dedicate ai principali store di elettronica come Unieuro e MediaWorld.

E se avete bisogno di un raccoglitore per tutte le vostre carte fedeltà c'è CARDplus a fare al caso vostro. Infine, Huawei ci rivela che fra le nuove app ci sono anche IlMeteo.it e 3B Meteo per le previsioni meteo, così come MyFastweb per tutti i clienti dell'operatore.

