Honor View 30 arriverà in Europa tra pochissimo, ma senza servizi Google

Con la cancellazione del MWC 2020 vari brand cinesi hanno annunciato eventi online per il debutto dei nuovi prodotti previsti per la fiera catalana. Tra questi troviamo Honor, che avrebbe dovuto lanciare – secondo varie indiscrezioni – il nuovo flagship per il mercato europeo Honor View 30 (e non solo). La presentazione in streaming sarebbe fissata per la prossima settimana, precisamente per il 24 Febbraio, ed ora nuove indiscrezioni riferiscono che il top di gamma del brand arriverà in Europa senza il supporto ai servizi Google.

Honor View 30 senza servizi Google: ecco i primi dettagli

Manca meno di una settimana all'evento online di Honor e tra i candidati più papabili non può mancare Honor View 30, versione occidentale del modello V30, lanciato in patria lo scorso novembre (qui trovate tutti i dettagli). Secondo un report pubblicato di recente, il dispositivo arriverà senza servizi Google, ma c'è di più. Infatti il flagship dovrebbe avere dalla sua i nuovissimi HMS, i Huawei Mobile Service, l'alternativa del colosso cinese allo strapotere di Google.

La nascita di questa novità – per chi fosse perso qualche dettaglio – arriva dal ban dell'azienda negli USA, il quale ha portato con se molteplici conseguenze. Tra queste, l'impossibilità di collaborare con la compagnia di Mountain View che si è già manifestata con lo scorso Mate 30 Pro (qui trovate la recensione). I HMS comprendono tutta una serie di servizi vitali, come Video, App store (AppGallery), Mobile Cloud, Temi, Browser eccetera.

Per quanto riguarda Honor View 30 dovremmo avere poche differenze con il modello cinese, anche se restiamo in attesa di una conferma ufficiale. Il V30 ha debuttato con un display da 6.57″ Full HD+ con doppio foro per la selfie camera da 32 + 8 MP, il Kirin 990 5G ed una tripla fotocamera da 40 + 8 + 8 MP. Non manca una batteria capiente da 4100 mAh con ricarica rapida da 40W e ovviamente troviamo Android 10 come sistema operativo (sotto forma di Magic UI 3).

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.